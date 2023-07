Marítimo interpõe providência cautelar pelo licenciamento do Boavista na I Liga

Clube madeirense colocou processo contra a Liga no Tribunal Arbitral do Desporto

O Marítimo não desiste de lutar legalmente pelo regresso à I Liga e esta segunda-feira interpôs uma providência cautelar contra a Liga, no Tribunal Arbitral do Desporto, visando o licenciamento do Boavista.

O Marítimo alega irregularidades na inscrição dos axadrezados no principal escalão.

Trata-se do segundo processo, pois o Marítimo já interpôs outro semelhante visando a inscrição do Estrela da Amadora.

O TAD publicou a entrada do processo 53/2023, com a Liga Portuguesa de Futebol Profissional como demandada e como contrainteressado o Boavista. O objeto do processo é a "deliberação de 2023-06-30 do Órgão de Licenciamento da Liga Portuguesa de Futebol Profissional para as competições profissionais na época desportiva 2023-2024".

