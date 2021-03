Agente de Elis admite saída do Boavista e fala em "contactos com outras equipas"

Daniel Solís, empresário do avançado, revelou que o jogador pode sair, se o Boavista descer.

Daniel Solís, empresário de Elis, admitiu que o avançado hondurenho pode deixar o Bessa, caso o Boavista desça de divisão. "A equipa está numa situação complicada e estamos a ver outras opções, que há que solidificá-las e chegar a um acordo entre todas as partes para uma transferência, mas não sabemos como vai acabar o campeonato. Mas sim, temos um plano B, se acontecer uma situação dessas [descida de divisão]. Temos estado em contacto com outras equipas, nada mais do que conversas", explicou o agente ao jornal Díaz, das Honduras, na passada semana.

Com quatro golos em 22 jogos, Elis tem sido um dos destaques da Liga NOS. "Apesar de a equipa não estar nos primeiros lugares, não quer dizer que outros clubes não estão a vê-lo", reconheceu Solís, revelando os planos que têm, se sair do Boavista. "Queremos continuar na Europa, caso haja alguma transferência. Obviamente numa Liga com um nível acima da portuguesa, que é uma das 10 melhores da Europa."



