Yaremchuk: "Este é o nosso país, a nossa história, a nossa cultura..."

Yaremchuk não esqueceu a Ucrânia no festejo do golo ao Ajax

Mensagem do avançado ucraniano nas redes sociais.

Roman Yaremchuk, avançado ucraniano do Benfica, deixou uma mensagem nas redes sociais num dia em que o presidente da Federação Russa, Vladimir Putin, anunciou o início de uma operação militar no leste da Ucrânia, que provocou pelo menos oito vítimas mortais nas primeiras horas.

"Sou ucraniano e tenho muito orgulho nisso. Como alguém que está a milhares de quilómetros do meu país, quero deixar todo o meu apoio a toda a gente que está a viver estes momentos de tensão na sua terra natal. Agora é altura de estarmos todos unidos. Este é o nosso país, a nossa história, a nossa cultura, o nosso povo e as nossas fronteiras. Gostaria de agradecer a coragem de toda a gente que nos está a defender. Glória à Ucrânia", surge escrito no Instagram.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Roman Yaremchuk (@r.yaremchuk)

O avançado ucraniano, recorde-se, marcou o segundo golo do Benfica frente ao Ajax (2-2), na primeira mão dos oitavos de final da Champions, exibindo uma camisola com o tridente ucraniano, símbolo nacional daquele país.