Vlachodimos apresenta-se ao trabalho no Benfica na terça-feira

Guarda-redes, que ficou fora do jogo com o Estoril após discussão com Roger Schmidt, tem regresso programado aos treinos como o restante plantel. Benfica vê situação como decisão técnica.

Riscado do jogo com o Estrela da Amadora após a discussão com Roger Schmidt, Vlachodimos tem ordens para apresentar-se na terça-feira no Benfica Campus para o regresso ao trabalho, tal como sucede com o restante plantel.

Depois da vitória sobre os amadorenses, o treinador alemão concedeu dois dias de folga à equipa, razão pela qual a preparação para o Gil Vicente, de sábado dia 26, arranca esta terça-feira.

A situação ocorrida com o internacional grego é vista nesta altura na Luz como uma opção técnica, razão pela qual está assim previsto que o guardião volte aos trabalhos com os restantes companheiros. "Queria ter frescura na posição. A performance não foi excelente e quis dar energia e puxar pela concorrência", explicou no final Roger Schmidt, sem comentar a discussão com Vlachodimos.