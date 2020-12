Treinador do Santos sem rodeios sobre alvo do Benfica: "O clube tem de vendê-lo"

Cuca abordou a situação delicada de Lucas Veríssimo após o empate no dérbi com o Palmeiras.

Lucas Veríssimo enfrenta uma situação complicada no Santos: desejado pelo Benfica, o central de 25 anos viu a sua venda vetada pelo Conselho Fiscal do clube paulista pela segunda vez, apesar da insistência de Orlando Rollo, presidente interino do "Peixe", na necessidade de deixar o jogador sair.

Entretanto, Lucas já foi titular no jogo entre o Santos e o LDU Quito, em que se envolveu numa confusão com um jogador adversário, e voltou a integrar o onze no sábado à noite, no dérbi com o Palmeiras. O resultado fixou-se num empate (2-2), com responsabilidades nos dois golos marcados pela equipa de Abel Ferreira e, nas redes sociais, as críticas de adeptos do Santos sucederam-se.

No final da partida, Cuca, treinador do Santos, saiu em defesa do jogador e não mostrou rodeios: o defesa tem de ser vendido.

"Vou falar português correto, sem meia palavra. É a quinta ou sexta sondagem que o Veríssimo tem nestes anos. Ele já foi vendido para Portugal, Ucrânia, Rússia, Arábia, mas nunca saiu daqui. É um jogador que tem visto o tempo passar, muitas promessas de que será vendido. Como fica a cabeça do jogador? Nós temos que dar valor à entrega que ele mostra dentro de campo, é uma referência. Quem está em dívida com ele somos nós, o Santos", começou por atirar o técnico brasileiro, prosseguindo:

"Há que dar-lhe uma solução. A Direção aprova a venda dele, mas o Conselho Fiscal não. Imaginem como foi jogar contra a LDU... No dia do jogo saiu a notícia de que o Conselho tinha vetado [a venda]. Temos que tirar o chapéu ao Lucas Veríssimo. Tem que acabar o ano e o Santos tem que vendê-lo da melhor forma e fazer novos jogadores. Temos jogadores bons emprestados, vamos recuperá-los, temos formado jogadores, daqui a pouco temos o Luan Peres, que dificilmente vai ficar... Não dá para deixar chegar a 31 de dezembro. Temos que pensar no Santos de hoje, se não daqui a pouco fica pior", rematou Cuca.