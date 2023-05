Trabalhou com Schmidt e pisca o olho ao Benfica: "Que me leve, que me leve"

Érick Gutiérrez com a camisola do PSV

Érick Gutiérrez termina contrato com o PSV em 2025

Érick Gutiérrez foi um nome apontado ao Benfica quando Roger Schmidt assumiu o comando técnico e continua com o desejo de voltar a trabalhar com o treinador alemão. O médio internacional mexicano de 27 anos termina contrato com o PSV em 2025.

"Que me leve, que me leve", atirou o jogador no podcast "EuroMexas", citado pelo jornal Marca, de Espanha. Gutiérrez lembrou a continuidade em Eindhoven, mesmo perante o interesse de outros clubes, como o Cruz Azul, do México. "Tenho um respeito muito grande por ele. Disse-me que recusou essa oferta porque contava comigo", lembrou.

O jogador está nos Países Baixos desde a temporada 2018/19. Na atual leva cinco golos e três assistências em 41 jogos.