TAD aceita providência cautelar e David Neres pode jogar a Supertaça

Extremo brasileiro pode defrontar o FC Porto a 9 de agosto

David Neres pode jogar a Supertaça Cândido Oliveira, frente ao FC Porto, a 9 de agosto, uma vez que Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) aceitou a providência cautelar interposta pelo Benfica para a suspensão do castigo de um jogo aplicado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol ao extremo brasileiro.

Recorde-se que Neres havia sido suspenso por um jogo pelo CD por "ofensas à reputação e injúrias" durante as comemorações do título nacional do Benfica.

O TAD considerou que a FPF não tem prejuízo se David Neres não puder ser opção para Roger Schmidt, enquanto o Benfica tem prejuízo direto, pelo que a pena de um jogo de castigo foi suspensa e o extremo brasileiro pode agora ser opção no emblema encarnado.