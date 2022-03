Svilar foi elogiado por José Mourinho e agora está às portas da Roma

Em fim de contrato, o guarda-redes tem bem encaminhado o processo de mudança para o clube italiano.

A menos de quatro meses de terminar contrato com o Benfica, Svilar está cada vez mais perto de ver terminada a sua passagem pelo clube da Luz. Isto porque o guarda-redes, que tem recusado as ofertas encarnadas, é pretendido pela Roma e segundo apurou O JOGO o processo está mesmo bem encaminhado para que o internacional sérvio troque as águias pelos giallorossi.

A Roma é orientada por José Mourinho, treinador que aprecia as qualidades do jovem guardião, razão pela qual estabeleceu já contactos com o representante do futebolista de 22 anos no sentido de avançar o processo, sendo que o facto de ser um jogador livre levou a que também o Sporting se tenha mostrado atento à situação de Svilar.

Na Roma, Mourinho conta com Rui Patrício como titular indiscutível, sendo Daniel Fuzato, que já passou pelo Gil Vicente (sem minutos), o número 2, com apenas 90" disputados, na Conference League. Assim, o clube da capital italiana procura um reforço para a baliza tendo em vista 2022/23 e apontou a mira a Svilar - que apesar das tentativas das águias em renovar não aceitou, frustrado pelo facto de ser opção apenas na equipa B -, ciente também da situação favorável em termos contratuais do guarda-redes, que já foi muito elogiado no passado por José Mourinho. "Gosto deste miúdo porque sai da baliza e não tem medo. É um grande talento. O Svilar é fera, vai ser um dos grandes guarda-redes. Ou o Benfica tem aqui guarda-redes para muito tempo, ou vão pagar muito dinheiro por este miúdo daqui a uns anos", referiu o técnico luso em outubro de 2017, após o Benfica-Manchester United, que os red devils venceram por 1-0, num lance em que Svilar errou ao sair da baliza.