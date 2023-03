SAD do Benfica confirma à CMVM que foi acusada de fraude fiscal

Comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a SAD do Benfica confirmou esta quarta-feira ter sido "acusada de fraude fiscal, tendo, por inerência e entre outros, membros que integraram o seu Conselho de Administração no mandato 2016 a 2020, um dos quais se encontrando ainda em funções sido também acusados da mesma infração, bem como de falsificação de documentos instrumentais daquela imputada fraude fiscal".

"O processo corre os seus termos e será oportunamente exercido o direito de defesa de acordo com a tramitação legal", lê-se ainda.

De recordar que, na terça-feira, o Jornal de Notícias avançou que a SAD do Benfica, a Benfica estádio, Luís Filipe Vieira, ex-presidente das águias, e Domingos Soares de Oliveira, atual ​​​​​​​co-CEO da SAD encarnada, além de mais quatro arguidos e uma empresa, foram acusados pelo Ministério Público (MP) de crimes de fraude fiscal e falsificação de documentos, no âmbito do processo "Saco Azul".

A investigação da Autoridade Tributária (AT) remonta a 2018, quando foram feitas buscas às instalações encarnadas, por suspeitas da emissão de faturas de serviços fictícios de uma empresa informática, que o Benfica pagou.

Leia na íntegra o comunicado enviado à CMVM:

