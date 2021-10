Rui Costa lembra início da época e diz: "É nestes momentos que se exige equilíbrio"

Declarações do presidente do clube da Luz na Figueira da Foz, onde inaugurou as novas instalações da Casa do Benfica.

Rui Costa marcou este domingo presença na Figueira da Foz, onde inaugurou as novas instalações da Casa do Benfica daquela cidade. O líder do clube da Luz, eleito neste mês de outubro, discursou aos adeptos presentes no almoço, com palavras de ambição.

"Temos de pensar sempre em entrar para ganhar. Não vamos ganhar sempre, mas temos de entrar em campo para ganhar. O Benfica é assim. Queremos construir plantéis equilibrados e vencedores, usando cada janela de mercado para trazer qualidade e não quantidade, o que em certa medida conseguimos fazer já neste primeiro mercado", referiu.

"O resultado no Estoril está longe de ser o que queríamos, estamos tristes com o empate e sobretudo com a perda momentânea do primeiro lugar, mas é nestes momentos que se exige equilíbrio, entre perceber o que nos fez perder cinco pontos nos últimos três jogos do campeonato e a certeza do que fizemos bem no início da época, mostrando a todos a qualidade da equipa. Temos de recuperar essa dinâmica", continuou Rui Costa.

"Assistimos à maior participação de sempre num ato eleitoral, a segunda a nível mundial. É enorme a responsabilidade conferida por todos vocês, como a confiança depositada no nosso trabalho. Compete-nos não vos desiludir", apontou, mostrando-se orgulhoso por liderar um clube "sem comparação".

"Como costumo dizer, o Benfica só não tem uma coisa: comparação. A cerimónia de hoje ficará bem guardada na minha memória. Foi aqui, na Figueira da Foz, que tive o primeiro ato oficial enquanto presidente do Benfica. Isso, para quem ama e vive o Benfica, como eu, não se esquece", justificou.