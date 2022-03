Rui Costa exige "caráter e compromisso" a todos os atletas do Benfica

Rui Costa, presidente do Benfica

O presidente do Benfica discursou na abertura da cerimónia de entrega dos galardões Cosme Damião, que premeiam anualmente atletas, treinadores e modalidades do clube pelos seus desempenhos.

O presidente do Benfica, Rui Costa, exigiu "caráter e compromisso" a todos os atletas do clube até ao final da temporada, além de garantir que estão identificadas as "soluções" para o clube voltar a liderar.

Na abertura da cerimónia de entrega dos galardões Cosme Damião, na tribuna presidencial do Estádio da Luz, o líder dos "encarnados" admitiu "dissabores inesperados" nesta época, mas frisou que estão "bem identificados os motivos" que os causaram.

"Mais importante, ainda, é que estão definidas as soluções para que não se voltem a repetir. E não tenho receio de dizer, para voltarmos a liderar, seja no futebol, seja nas modalidades", disse o antigo jogador na abertura da cerimónia de entrega dos prémios anuais do clube.

Rui Costa lembrou ainda que "até ao final da época desportiva" ainda existe "muita competição" para demonstrar os valores que pediu e frisou que exige o mesmo a si próprio, "mas também a todos os atletas, técnicos e colaboradores".

"É com esse desígnio que estamos a trilhar o caminho da mudança de forma continuada e persistente. Quem representa o Benfica tem de ter esta mentalidade. Nesta casa, ganhar, perder ou empatar nunca pode representar a mesma coisa", concluiu.

