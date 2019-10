Relvado voltou a receber queixas e Benfica pondera nova substituição

Bruno Lage ouviu ao vivo as críticas de dois jogadores do Lyon à qualidade do tapete verde e, também ele, decidiu colocar o dedo na ferida. O técnico prefere ter um mais dispendioso relvado à inglesa.

Os responsáveis encarnados estão empenhados em resolver o problema da qualidade do relvado da Luz. A montra da Champions fez ecoar as críticas de dois jogadores do Lyon, Bruno Lage ouviu-as ao vivo junto à zona das entrevistas rápidas e aproveitou a dica para carregar sobre a questão, mas garantindo que esta estará em resolução.

O JOGO apurou que o assunto está a ser analisado pela SAD e em cima da mesa estão duas possibilidades, passando uma pelo reforço do trabalho de tratamento da relva atual e outra pela substituição total, pela segunda vez este ano.

"Não nos traz confiança na circulação da bola porque esta está sempre aos saltos", criticou Bruno Lage após o jogo com o Lyon, comentário que teve maior dimensão por vir do técnico que, segundo apurámos, sempre advertiu que só com um bom tapete poderão os jogadores potenciar as suas qualidades, esperando que a opção da SAD passe por um relvado misto, com fibras artificiais e naturais, como existe nos melhores estádios ingleses. A opção carece de análise até porque é mais dispendiosa por obrigar a uma troca mais frequente, duas a três vezes por ano, para manter a elevada qualidade.

O atual relvado foi mudado em junho e substituída a parte central em julho após ter sido queimado na sequência de uma falha na rega. Desde então, ficou sempre sem consistência, ao ponto de, segundo apurámos, o plantel se ter queixado desde que aí começou a jogar, a 10 de julho, com o Anderlercht no jogo de apresentação aos sócios. Agora poderá ser tratado ou substituído, aproveitando o facto de as águias, entre 2 e 30 de novembro não ter jogos na Luz.