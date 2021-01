Porta aberta para Gedson: negociações com o Benfica confirmadas na Turquia

Galatasaray oficializou o interesse no médio que alinha no Tottenham, cedido pelo Benfica.

Gedson Fernandes tem abertas as portas do futebol turco. O Galatasaray, um dos principais emblemas da Turquia, informou este domingo que iniciou negociações para o empréstimo do médio internacional sub-21 português.

"Foram iniciadas negociações oficiais com o Benfica no que diz respeito à transferência temporária do jogador profissional de futebol Gedson Carvalho Fernandes para o nosso clube", informa o Galatasaray.

Gedson Fernandes alinha atualmente no Tottenham, cedido pelas águias, mas com poucos minutos concedidos por Mourinho: esteve apenas em duas partidas esta temporada. A possível saída dos spurs tem sido muito falada, até pelo treinador português.