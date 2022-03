Paulo Bernardo é para blindar: renovação e 100 milhões de cláusula de rescisão

Responsáveis encarnados acreditam que o jogador de 20 anos será cada vez mais influente no onze e, por isso, têm previsto avançar para a renovação do vínculo, com aumento da cláusula de rescisão.

Com apenas mais duas temporadas de ligação ao Benfica, Paulo Bernardo viu o seu nome ser colocado no topo das prioridades dos responsáveis encarnados, tendo o presidente Rui Costa e o diretor-geral Rui Pedro Braz, apurou O JOGO, definido que a crescente aposta no médio de 20 anos justifica uma maior blindagem contratual, como forma de não serem corridos riscos futuros.

O vínculo do camisola 55 foi renovado em fevereiro de 2020 e inclui uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros, sendo este prazo e o montante de proteção vistos como curtos para a aposta que está a ser feita e, segundo a planificação traçada, aumentada na próxima época.