Notícia em Espanha: Di María ligou a João Félix para regressar ao Benfica

A notícia está na edição online do jornal desportivo espanhol As e refere que Di María terá ligado a João Félix para convencer o internacional português a regressar ao Benfica. A publicação refere fontes portuguesas.

Certo é que Félix ainda não tem definido onde jogará na próxima temporada, com o As a referir que a resposta negativa que deu ao Aston Villa tem uma explicação: a vontade de representar uma equipa que dispute a próxima edição da Liga dos Campeões.

O jornal com sede em Madrid insiste no Benfica, referindo que o clube de Lisboa não tem dinheiro para fazer regressar João Félix, nem tão pouco de pagar o salário. Mas, acrescenta, joga com o tempo, esperando ser o destino que resta.