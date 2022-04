Nélson Veríssimo: "Às vezes, penso que cada vez menos percebo disto"

Declarações do treinador do Benfica, no final do encontro com o Famalicão (0-0), referente à 31ª jornada da Liga Bwin.

O que falhou: "Não conseguimos ter a eficácia [ofensiva] que vínhamos registando nesses 22 jogos [o Benfica havia marcado em todos]. Há que dar mérito à estratégia defensiva do Famalicão, tínhamos de encontrar as soluções necessárias para ultrapassar essa estratégia defensiva. Na primeira parte, tivemos mais dificuldades no nosso processo ofensivo, tivemos o controlo do jogo, mas mais na lateralidade, nos centrais e nos corredores, e poucos movimentos de ataque à profundidade. Na segunda conseguimos corrigir isso, um outro aspeto, nomeadamente a posição dos alas para dar mais largura ao nosso jogo. O ataque à profundidade também verificou mais vezes e fomos crescendo no jogo. Fica o resultado, 0-0, mas criámos mais situações de perigo para materializar o nosso domínio, não o conseguimos fazer. Estamos tão ou mais frustrados que os nossos adeptos e temos de olhar em frente."

Arbitragem: "Às vezes, penso que cada vez menos percebo disto. Nós que já andamos aqui há alguns anos, sentimos pela reação dos jogadores, como reagem e há pouco quando os jogadores reagem da forma como reagiram é claro que me parece que foi penálti. Comparado com outras situações na nossa liga, que foram assinaladas e este não é. O árbitro poderia ter marcado penálti e nós não o concretizarmos, devíamos ter concretizado as ocasiões que tivemos. Mas é difícil perceber, não é o braço de apoio, o braço está colocado a uma dimensão que dá volumetria. Para mim, o árbitro não decidiu na circunstância do que eu acho."

Luta pelo segundo lugar: "Vamos fazer contas. O Sporting vai ter um jogo difícil, mas, ganhando, pode alargar para oito pontos, ficando nove em disputa. É uma questão de lógica. É possível, mas sabemos que é difícil. Obviamente que os nossos objetivos têm de ser conquistar a liga, não conseguimos, mas acho que os jogadores tiveram muito mérito na Liga dos Campeões frente a Ajax e Liverpool e também com o Sporting - a ideia geral era de que íamos ser amassados e a equipa deu uma resposta muito positiva."