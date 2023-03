Marítimo-Benfica: confusão com Fernando Seara no camarote

Altercação aconteceu durante os festejos de um golo do Benfica.

O Benfica fez-se representar no camarote presidencial por um grande leque de responsáveis, onde se destacavam, Rui Costa, Simão Sabrosa, Fernando Seara e Rui Pedro Brás, sentados no camarote com adeptos do Marítimo.

Tudo decorreu tranquilamente até ao golo do Benfica, quando, nos festejos, uma pessoa presente no local terá desrespeitado os responsáveis encarnados, nomeadamente Fernando Seara. Aliás, a essa pessoa não foi permitido o regresso ao camarote após o intervalo do jogo que o Benfica venceu, por 3-0.

Segundo fonte, presente no local, depois de protagonizar inúmeras provocações, gritos e protestos durante a primeira parte do encontro, sempre dirigidos aos elementos da comitiva encarnada, terá sido o Marítimo que decidiu realocar a pessoa que estava no camarote.

Um comportamento que terá provocado mal-estar entre os próprios responsáveis do clube da casa. E que inclusive pediram desculpa pelos comportamentos. Seja como for, um episódio que terá deixado Fernando Seara bastante alterado com toda a situação.

O Benfica venceu o Marítimo por 3-0, este domingo, em jogo da 24.ª jornada da Liga Bwin.

NOTÍCIA CORRIGIDA ÀS 23h35