Mais uma lesão no ataque e só há dupla do Seixal para Veríssimo lançar

Lista de convocados revelou indisponibilidade de Yaremchuk, devido a lesão

No regresso do Benfica ao campeonato, Veríssimo vai ter mais uma contrariedade. Yaremchuk está fora por lesão e só há dois jovens avançados disponíveis: Henrique Araújo e Gonçalo Ramos.

O ucraniano não faz parte da lista de convocados, devido a um traumatismo do globo ocular direito, e Veríssimo vai ter de escolher entre Gonçalo Ramos e o jovem da equipa B Henrique Araújo, lançado pela primeira vez no dérbi, diante do Sporting.

Em relação à última lista, referente à final four da Taça da Liga, saem Svilar, Tomás Araújo, Ferro (que saiu para o Hajduk) e, por lesão, Yaremchuk e Gilberto, que está a contas com uma amigdalite bacteriana. Rafa, recuperado da covid, e Otamendi, já dispensado da sua seleção, voltam.

Depois de participar no compromisso da sua seleção, Darwin continua fora das contas de Nélson Veríssimo, devendo só regressar na deslocação a Tondela.