Jesus suspenso e Benfica tenta TAD para ter técnico nos clássicos

Treinador do Benfica castigado com 15 dias de suspensão.

Depois de Sérgio Conceição, agora é Jorge Jesus a ser alvo de uma suspensão. O Conselho de Disciplina da FPF castigou o treinador do Benfica com o afastamento do banco de suplentes por um período de 15 dias, uma decisão tomada na sequência das críticas que o técnico fez à arbitragem após um jogo com o FC Porto, a 6 de maio da época passada.

Este período implica a ausência de Jorge Jesus dos próximos dois jogos com o FC Porto, para a Taça de Portugal e campeonato, bem como antes o Marítimo, não se aplicando ainda ao encontro desta quarta-feira com o Covilhã para a Taça da Liga.

Porém, e segundo O JOGO apurou, o Benfica vai apresentar recurso, em forma de providência cautelar, ao Tribunal Arbitral do Desporto, embora a suspensão do castigo apenas se confirme se a referida providência for aceite, como é esperado pelos responsáveis benfiquistas.

O processo, que inclui multas a Otamendi e Grimaldo pelo mesmo motivo, resultou das críticas deste trio à atuação de Artur Soares Dias no embate com os dragões, motivando uma queixa da APAF, a associação dos árbitros. Queixou-se Jesus de um cartão amarelo (seria o segundo) por mostrar a Pepe. "Há pormenores que ninguém vê, mas nós sentimos para onde está a balança...", atirou o treinador do Benfica.

Otamendi também não escondeu a revolta no fim do jogo. "Vergonhoso, inacreditável", escreveu o central no Twitter. E Grimaldo, pela mesma via, também não se ficou atrás. "A mesma história de sempre, vergonhoso", publicou o lateral encarnado.