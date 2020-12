Jogadores do Santos "revoltados" por recusa em vender Veríssimo, diz presidente

O dirigente voltou a frisar que "o Santos só conseguirá manter as contas em dia, honrar os compromissos com a venda de um atleta".

Orlando Rollo, presidente em exercício do Santos, afirma que o plantel está revoltado com a suposta recusa do Conselho Fiscal (CF) ao acordo com o Benfica por Lucas Veríssimo, sendo dada no relatório a indicação para que seja aceite a oferta do Al-Nassr. O relatório em causa do CF foi tornado público e o dirigente não entende isso.

"Surpreendeu-me a forma como sucedeu essa fuga. O jogador [Lucas Veríssimo] ligou-me e disse que podia jogar [antes dessa fuga]. Tínhamos um entendimento para que o acordo fosse encaminhado para o Conselho Gestor e, depois, submetido ao Conselho Deliberativo. Ainda não sabemos se o teor do relatório é real ou não mas deixou os jogadores revoltados pois sabem o nosso momento financeiro. Houve uma reunião com a equipa e os técnicos onde deixámos claro que seria necessário negociar alguém para pagar as contas", afirmou Orlando Rollo ao "UOL Sport".

O dirigente voltou a frisar que "o Santos só conseguirá manter as contas em dia, honrar os compromissos com a venda de um atleta". "Vou reunir-me com o plantel para dizer que não temos o parecer ainda e que aguardamos o encaminhamento ao Conselho Gestor", disse.