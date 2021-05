Jesus, Corona e o substituto: "Um jogador que sai do jogo como ele saiu..."

Treinador do Benfica não conta com o mexicano no clássico de quinta-feira.

Corona joga? "Isso não sei. Não sou treinador do FC Porto, nem estou na estrutura do clube, para poder ter essa certeza. Posso responder pela experiência como treinador. Um jogador que sai do jogo como ele saiu, com sintomas musculares, passado quatro dias jogar, é impossível. Se for verdade, se não for, pode ser possível."

Possível substituto de Corona: "Ele é uma referência do FC Porto e tem muita importância no jogo ofensivo. Penso que vai jogar o colombiano Luis Diaz e a equipa mantém os restantes que têm jogado. Se não houver lesões, porque durante a semana pode acontecer muita coisa que eu não sei."

Surpresas no onze das duas equipas: "Os treinadores, nestes jogos, procuram sempre estratégias que possam surpreender o adversário. Se acontecer do lado do Sérgio ou do meu lado é normal. Faz parte do conhecimento do jogo. Qual será? Não posso dizer."