"Temos equipa para o presente e também para o futuro", diz Lage

Bruno Lage falou à SportTV após o empate com o V. Guimarães para a Taça da Liga.

Análise: "Foi um jogo competitivo, como sabíamos, dada a qualidade dos jogadores do Vitória, do seu coletivo e do seu treinador. Seria sempre muito difícil. Depois, temos o contexto, com jogadores que normalmente não têm jogado tanto. Ainda assim, penso que fizemos uma exibição sólida, que fomos consistentes e crescendo ao longo dos 90 minutos. Fico satisfeito com o que fizemos, com as oportunidades que criámos e com o regresso de alguns jogadores que são importantes para nós. A jogar de três em três dias, é importante poder escolher os melhores. Quanto à Taça da Liga, é uma competição curta. Temos de vencer os outros dois jogos [contra V. Setúbal e Sp. Covilhã], esperar que ninguém faça nove pontos e marcar sempre mais golos que o Vitória."

Era possível fazer melhor?: "Não era complicado fazer melhor. Isso do melhor ou pior cada faz a sua análise... Como disse, fomos crescendo. Decidimos este onze em função do que estava preparado, inclusive as entradas de Rafa, Gabriel e R.D.T. É verdade que o Vitória tem duas bolas na trave, mas perante as oportunidades que fomos criando, era só marcar o golo que o jogo vinha logo parar-nos às mãos. Controlámos sempre no meio-campo deles, estivemos bem nas transições ofensivas e a explorar a largura, pelo Nuno e o Tomás [ambos Tavares]. Temos equipa para o presente e também para o futuro."

Dupla Gabriel-Taarabt: "Todas as soluções são válidas. Temos é de combinar da melhor maneira em cada jogo e em cada momento. Sentimos que, neste caso, era fundamental explorar a largura dos dois laterais e para isso tínhamos o Adel [Taarabt] para colocar dentro e o Gabriel para colocar fora. Temos presente, futuro e estou muito satisfeito com os regressos."