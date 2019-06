Pachuca e Boca Juniors seguem Cristian Lema

Emblema mexicano contactou as águias para saber quais as condições para contratar o central.

Perto do final do empréstimo ao Peñarol, que pretende renovar a sua cedência, Lema é pretendido também, segundo apurou O JOGO, pelo Pachuca, do México. O conjunto mexicano, orientado por Martín Palermo, compatriota do central contratado no início da última época pelas águias, já encetou mesmo contactos com o Benfica, no sentido de perceber a situação do futebolista.

Sem espaço no clube da Luz, onde cumpriu apenas dois jogos (um como titular, diante do FC Porto, no recinto encarnado) na primeira metade da época, Lema está também, de acordo com informações recolhidas pelo nosso jornal, na mira do Boca Juniors. O emblema argentino falhou a contratação de Matías Silvestre, que acaba contrato com o Empoli, e analisa agora o mercado em busca de outras opções, sendo que o central de 29 anos integra a lista de alvos.

Contratado após terminar contrato com o Belgrano, Lema não se afirmou no Benfica, que, apesar da tentativa do Peñarol de renovar a cedência - não tem argumentos para pagar os 2,7 milhões de euros da opção de compra -, prefere transferir em definitivo o passe do defesa-central.