JN: tribunal rejeita pedido do Benfica e impede divulgação de dados de bloggers

Jornal de Notícias escreve na edição desta terça-feira que um tribunal da Califórnia deu razão à Google e à Wordpress.

O Jornal de Notícias escreve na edição desta terça-feira que um tribunal da Califórnia deu razão à Google e à Wordpress numa queixa apresentada pelo Benfica, significando isto que não têm de ser divulgados os dados pessoais dos bloggers "Artista do Dia", "Mercado do Benfica" e Mister do Café".

Sempre de acordo com o JN, a decisão tem a data de 24 de setembro e, todavia, deixa em aberto a possibilidade de o clube da Luz avançar com uma nova queixa caso surjam novos elementos.

Recorde-se que há uma semana o New York Times abordou a questão numa extensa reportagem, referindo que o autor do blogue "O Artista do Dia" recebeu um email da Google em meados de setembro, em que lhe eram pedidos os respetivos dados pessoais, por requerimento do Benfica, depois de terem sido publicados 13 artigos com informação confidencial das águias numa plataforma detida pela empresa multinacional.

De acordo com jornal norte-americano, a informação publicada pelo "blogger" foi encontrada online e, na noite em que foi notificado pela Google, "não conseguiu dormir, preocupado com o 'apoio legal ilimitado' do Benfica". Como anexo do email, surgia um mandado de um tribunal da Califórnia - o United States District Court for the Central District of California.

"Eles podem vir ter comigo ao meu trabalho, não sei o que pode acontecer. Os meus filhos... Pensei nisso tudo", afirmou o autor do blogue, citado pelo New York Times.

Recorde-se que O JOGO já tinha adiantado em julho que o Benfica havia dado entrada nas instâncias competentes com processos contra várias empresas nos Estados Unidos, entre as quais a Google.