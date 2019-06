Cadena COPE: João Félix gera divisão no Atlético, mas estratégia está definida

No clube madrileno, nem toda a gente concorda com a possível contratação do internacional português.

João Félix continua a estar na ordem do dia em Espanha. Depois de o jornal As divulgar os valores de uma primeira proposta do Atlético de Madrid pelo jogador do Benfica, a Cadena COPE deu mais pormenores sobre o plano dos "colchoneros" para atacar a contratação do avançado de 19 anos.

De acordo com a rádio do país vizinho, o Atlético não está disposto a avançar com os 120 milhões de euros da cláusula de rescisão de Félix e, por esse motivo, admite recorrer a um fundo ou a um empresário próximo para partilhar as despesas. Nesse caso, o passe do internacional luso seria dividido entre as partes.

A Cadena COPE refere ainda que a eventual contratação de João Félix não gera uma opinião unânime no emblema madrileno, uma vez que há divisões no seio do clube sobre o tema.