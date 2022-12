Fazem um pedido a Otamendi: "Que sejas campeão e anda retirar-te no River Plate"

Martín Demichelis, treinador do clube argentino, foi muito objetivo em plena conferência de Imprensa.

Nicolás Otamendi ê uma das figuras da seleção argentina, sendo o dono da defesa albiceleste, que na terça-feira disputa as meias-finais do Campeonato do Mundo, no Catar, frente à Croácia (19h00).

O treinador do River Plate, Martín Demichelis, em plena conferência de Imprensa, elogiou o central do Benfica e fez-lhe um pedido: que termine a carreira no clube argentino.

"Mais tentação que esta... Desejo-te que sejas campeão, sei que és do River, anda retirar-te aqui e todo o futebol argentino vai homenagear-te. Tem 34 anos, é um dos melhores centrais do Mundial e está a demonstrá-lo", afirmou.

Recorde-se que o contrato de Otamendi com o Benfica termina em 2023. Na Argentina, o defesa representou apenas o Vélez Sarsfield, isto antes de se transferir para o FC Porto. Depois, vestiu as cores de Atlético Mineiro, Valência e Manchester City, antes de mudar-se para as águias.