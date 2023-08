Está confirmado, Arthur Cabral reforça Benfica

Avançado da Fiorentina e Benfica de acordo: Arthur Cabral reforça o Benfica

Hélio Cabral, pai de Arthur Cabral, confirmou esta segunda-feira a transferência do filho, avançado da Fiorentina, para o Benfica. "Ele deu-me a notícia ontem [domingo], mas já estava sabendo mais ou menos, que já tinha acertado com o Benfica. Foi confirmado hoje. Estou muito feliz", disse à Antena 1.

"A mensagem que deixo é que ele vai empenhar-se ao máximo, vai dar tudo, como nos clubes que ele trabalhou. Onde jogou sempre deu o máximo. Ele é muito competente e trabalhador. Vai ajudar o Benfica no que puder com golos, garra e vontade e, se Deus quiser, vai honrar a camisola do Benfica e conquistar muitos títulos", acrescentou.

"Ele está feliz, o Benfica é um clube grande, que joga a Champions, que luta por título português. Então, ele está muito feliz", disse ainda, Hélio Cabral, que é também treinador do Queimadense.