Espanhóis falam de Rui Pedro Braz, o "diretor desportivo milagre que fez o Benfica ganhar 300 milhões"

Jornal espanhol Marca destaca o trabalho do diretor desportivo das águias no último ano e meio.

Um "diretor desportivo milagre" que fez o Benfica ganhar 300 milhões de euros em ano e meio. É desta forma que o jornal espanhol Marca retrata, este domingo, Rui Pedro Braz, analisando o trabalho do dirigente.

A publicação recorda que Braz chegou à Luz numa altura em que havia uma "enorme crise institucional" no clube, com a detenção do ex-presidente Luís Filipe Vieira, e depois de uma "má época" em que ficou fora da Liga dos Campeões.

"Não havia estabilidade institucional e não havia dinheiro", mas Braz conseguiu dar a volta à situação, escreve a Marca, que destaca as vendas de Darwin Núñez, por 100 milhões de euros, de Everton, por 16, de Yaremchuk, por 17, e também os negócios para as saídas de Waldschmidt, Nuno Tavares, Jota e Gedson.

Depois, Rui Pedro Braz "apostou em gente jovem" e chegaram Enzo Fernández, David Neres, Alexander Bah e Fredrick Aursnes; Florentino e Chiquinho regressaram; Gonçalo Ramos e António Silva afirmaram-se no plantel principal. "Tudo tinha mudado e com os cofres do clube cheios", aponta o diário espanhol, destacando também a recente venda de Enzo ao Chelsea, por 121 milhões de euros.

O diretor desportivo dos encarnados, recorde-se, foi associado ao Tottenham na sexta-feira.