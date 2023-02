Rui Pedro Braz: Tottenham tem diretor desportivo do Benfica na lista

Suspensão de Fabio Paratici pode levar a "ataque" a Rui Pedro Braz

O nome de Rui Pedro Braz está a ser equacionado pelo Tottenham para suceder a Fabio Paratici no cargo de diretor desportivo, devido ao facto de o dirigente italiano ter sido castigado com 30 meses de suspensão de todas as funções ligadas ao futebol na sequência do escândalo financeiro em que a Juventus, seu anterior clube entre 2010 e 2021, está envolvida.

O responsável pela área de mercado e gestão de ativos do Benfica surge na lista de sucessão, segundo noticiou esta sexta-feira o jornal britânico "Mirror", sobretudo porque Rui Pedro Braz "ajudou a tornar o Benfica num dos mais produtivos clubes do mundo a identificar e a vender talentos".

Rui Pedro Braz, que já chegou a ser apontado ao Chelsea antes dos blues contratarem Laurence Stewart e Paul Winstanley no início deste mês, poderá ser confrontado com o ataque dos spurs caso o castigo de Paratici, válido para o futebol italiano por agora ainda que sujeito a recurso, seja estendido a outras federações, como a inglesa, por iniciativa própria.