Época em risco: o tempo de paragem previsto para André Almeida

André Almeida lesionou-se nos minutos iniciais do jogo com o Rio Ave

Rotura de ligamentos no joelho direito coloca fora das contas o lateral, que pode até falhar o resto da temporada.

Jorge Jesus previu uma lesão grave para André Almeida e acertou no prognóstico. O lateral-direito fez uma rotura do ligamento cruzado anterior e do ligamento lateral interno, na sequência de uma entorse no joelho direito, como revelou ontem o Benfica, e enfrenta agora uma longa paragem. O camisola 34 das águias deverá ficar afastado dos relvados durante pelo menos seis meses.

Esta previsão aponta para um regresso para o final de abril, mas face ao tipo de lesão, que por vezes pode atingir também os sete ou oito meses, mediante a recuperação de cada jogador e o tempo para readquirir ritmo, o atleta tem em risco a possibilidade de voltar a jogar esta época, até porque, para já, o último jogo das águias está agendado para 19 de maio.

André Almeida cumpriu ontem exames pela manhã que revelaram o pior cenário e será agora submetido a intervenção cirúrgica em breve, sendo acompanhado pelo departamento médico do clube.

Depois de ter feito apenas 27 jogos em 2019/20, ano muito condicionado também por problemas físicos, o camisola 34 começou a época como titular, apesar da contratação de Gilberto, lateral ex-Fluminense, tendo sido aposta de Jorge Jesus para o onze inicial nos primeiros cinco jogos da temporada. Agora, e apesar da grave lesão, não desanima. "Momento muito duro e difícil, que nunca se espera, mas que infelizmente sucede e faz parte. Vou lidar com qualquer dificuldade que me apareça e esta é só mais uma. Sorriso na cara e positivismo de quem sempre se deitará grato por fazer aquilo ama", escreveu André Almeida no Instagram, a acompanhar uma fotografia em que surge a sorrir, agradecendo pelas mensagens de apoio que tem recebido.