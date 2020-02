Empresário garante: Pedrinho está "muito perto de fechar" e "vai dar show"

Benfica e Corinthians continuam a falar e Will Dantas, agente do extremo, vê a conclusão para breve

A janela de transferências de inverno fechou na última sexta-feira, mas o Benfica continua ativo no mercado, negociando Pedrinho, extremo do Corinthians, já para a próxima temporada. Os dois emblemas prosseguem as conversas procurando acertar o processo que ditará a integração de Pedrinho em julho no plantel de Bruno Lage.

Processo envolve um valor a rondar os 20 milhões de euros, sendo ainda possível a inclusão, por cedência, de Yony González

Em cima da mesa estão valores próximos dos 20 milhões de euros, tal como O JOGO revelou, e ainda a possível inclusão, por cedência, de Yony González, sendo que Will Dantas, empresário do ala ofensivo do Timão assume que o acordo estará para breve. "Benfica e Corinthians ainda estão a conversar, mas o acordo está muito perto de fechar. Os clubes estão a falar e a acertar os detalhes do negócio", esclareceu ao nosso jornal.

Andrés Sanchez, que inicialmente pedia 25 milhões de euros e que entretanto baixou a fasquia para os 20 milhões, verba da qual o Benfica se aproximou depois de ter começado pelos 15, "está em Madrid", depois de ter estado nos últimos dias na capital portuguesa e deverá agora viajar no início da semana de regresso ao Brasil. "Aí saberemos todos os pormenores do negócio", declarou.

Representante vai "programar" o atleta para a mudança no verão para a Luz

Com o mercado já fechado, a mudança de Pedrinho para a Luz ficou marcada para o verão, algo com o qual o representante do atleta se congratula, pois considera vantajoso o facto de ficar mais algum tempo no Timão. "Ficar até metade do ano no Brasil é bom para ele. Assim dá para programar a cabeça dele e prepará-lo psicologicamente para essa mudança. Vai chegar bem e vai dar show no Benfica", atirou, reforçando: "Vai jogar muito no Corinthians e vai chegar ao Benfica ainda mais forte."

"Conversei com ele, está entusiasmado e superfeliz com a possibilidade de jogar num clube grande como o Benfica e por poder viver numa cidade maravilhosa como Lisboa", esclareceu Will Dantas.

Suplente no triunfo do Brasil



Depois de ter sido titular nos dois primeiros desafios do Brasil no torneio pré-olímpico, frente a Peru e Uruguai - fez até um dos golos no triunfo por 3-1 sobre a seleção celeste -, Pedrinho falhou o terceiro jogo por lesão, tendo na madrugada de ontem, na vitória por 2-1 diante do Paraguai, ficado sentado do banco de suplentes. Uma vez que o Brasil apurou-se para a fase final do torneio, o extremo vai ficar ao serviço da sua seleção até ao próximo dia 9 de, reapresentando-se depois novamente no Corinthians, onde vai jogar até meio do ano.