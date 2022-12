Draxler custa meio milhão de euros por cada jogo disputado: "O seu crédito está a acabar"

Camisola 93 leva 497" de águia ao peito, distribuídos por 12 partidas. Vítor Paneira e Álvaro Magalhães admitem a O JOGO que se "esperava mais" do internacional alemão. Perseguindo o terceiro jogo consecutivo como titular, algo que não consegue desde agosto de 2021, o atacante germânico procura mostrar os seus atributos. Schmidt espera que seja "mais-valia".

Julian Draxler, campeão do Mundo pela Alemanha em 2014 e figura no seu país, apresentou-se na Luz com o objetivo de "voltar a ser o que era", mas tem tido dificuldades em afirmar-se de águia ao peito. Em Moreira de Cónegos fez apenas o segundo jogo seguido no onze encarnado e, até ao momento, contabiliza 497 minutos, divididos por 12 partidas.

Tapado por atletas como Rafa, David Neres, João Mário e até Aursnes, Draxler procura concretizar a expectativa de Roger Schmidt, que vê o camisola 93 como uma "mais-valia" para as águias.