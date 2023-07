Clube da Luz publicou um vídeo antes de oficializar o campeão mundial pela Argentina.

Di María é reforço do Benfica e o clube da Luz divulgou esta quarta-feira um vídeo minutos antes de confirmar o argentino como reforço.

De recordar que este será um regresso ao Benfica, uma vez que Di María representou as águias entre 2007 e 2010, tendo chegado proveniente dos argentinos do Rosario Central e partido rumo aos espanhóis do Real Madrid. Entretanto, vestiu as camisolas de Manchester United, PSG e Juventus.

