"Darwin foi o mais caro? Não fosse a pandemia e seria o mais caro a sair"

Jorge Jesus falou sobre a importância dos golos de Darwin.

Elogios para Darwin: "Importante que o menino Darwin tenha feito pela primeira vez golo. No campeonato tem feito assistências, agora fez ele. Mais uma vez, temos a certeza que contratámos um jogador que no futuro não vai ser um grande jogador, vai ser um big jogador. Um jogador top, porque grande e big é a mesma coisa".

Foi o mais caro: "Ele é um miúdo, tem 21 anos, há muita coisa do jogo que ele não sabe, vai aprender comigo e no Benfica. Toda esta capacidade de decisão, finalização e velocidade, se este foi o mais caro do Benfica... Mas sem pandemia ia ser o mais caro que ia sair do Benfica. Vai ser todo o mundo... Infelizmente para mim vou perdê-lo daqui a pouco tempo".

Análise: "Caminhada é jogo a jogo, não é até à final, não sei onde vamos chegar. Foi uma vitória categórica, o Benfica esteve sempre por cima do jogo, do resultado. Sabendo que jogávamos contra equipa que fazia o quinto jogo para as competições europeias e ganhou todos. Foi uma equipa atrevida, foi assim que nos fez dois golos. Também pagou caro pelo atrevimento, podíamos ter feito mais golos. Fazer quatro golos fora na Europa é sempre importante"

Final? "Objetivo é esse mas temos de ir jogo a jogo".

Lech Poznan: "Esta equipa é mais forte que o PAOK, não tenho dúvida nenhuma. Agora, a [nossa] equipa já tem mais semanas de trabalho, está muito forte. Sentia-se que o Benfica podia fazer golo a qualquer altura. Tivemos mais problemas defensivamente. Equipa é atrevida, punha seis, sete jogadores na nossa última linha. Para além de ter gostado muito da nossa equipa também gostei do nosso adversário".