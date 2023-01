Chelsea paga os 120 milhões ao Benfica e Enzo já informou que quer ir para Londres

O clube inglês voltou à carga e, apurou O JOGO, já manifestou intenção de pagar os 120 milhões exigidos. Rui Costa não abdica de receber a verba estipulada na cláusula de rescisão e até considera essencial a permanência do jogador no plantel até final da época, mas a bola volta a estar do outro lado.

As últimas horas de mercado de transferências, cuja janela encerra na terça-feira, prometem ser agitadas para os lados da Luz, sobretudo devido, novamente, ao interesse do Chelsea na contratação de Enzo Fernández. Os responsáveis do clube inglês recentraram as suas atenções no médio campeão do mundo e, segundo O JOGO apurou, já informaram os seus homólogos encarnados da intenção de puxar da carteira e tirar de lá 120 milhões de euros para levar o jogador já para Londres, tendo este também manifestado a sua intenção de fazer as malas.

Este ataque final dos blues, que correu ontem também por várias publicações inglesas e argentinas, aponta para a concretização do negócio falhado em meados deste mês, altura em que Enzo Fernández havia estado no centro do furacão noticioso. O Chelsea prometera ao Benfica avançar para o pagamento dos referidos 120 milhões de euros, a verba definida como cláusula de rescisão no contrato do jogador, mas na hora da verdade a proposta chegou por baixo, a rondar os 80 milhões, com a inclusão de jogadores para completar o valor em falta.

Com o médio também a puxar para a saída, o presidente das águias chutou a abordagem para canto e deixou um claro aviso que, segundo apurámos, se mantém em vigor. Rui Costa garantiu, através do empresário Jorge Mendes - o intermediário dos ingleses neste processo e que continua a sê-lo -, que o Benfica quer manter Enzo nas suas fileiras e, como tal, só admite respeitar a cláusula de rescisão caso entre na conta benfiquista o tal montante de 120 milhões de euros.

Entretanto, até já o treinador Roger Schmidt afirmou publicamente a sua confiança na permanência do médio de 22 anos até final da temporada, contando com a resistência da SAD aos avanços do Chelsea, mas as últimas horas serão então de verdadeiro teste a este muro de intransigência encarnada. Cumprindo, desta vez, o que antes não alcançara, o Chelsea deixará o Benfica em cima do arame, até porque o jogador, mesmo tendo ficado surpreendido pela negativa com a atuação dos blues anteriormente, não quer perder este comboio rumo à aliciante Premier League. Ao que foi possível apurar, Enzo já manifestou vontade de rumar ao Chelsea e a expectativa dos londrinos é que o negócio se concretize antes do fecho das inscrições.

De referir que o milionário e dono do Chelsea, o norte-americano Todd Boehly, está a colocar todas as fichas no reforço do plantel treinado por Graham Potter, que sucedeu a Thomas Tuchel. Só este mês, entre reforços para o imediato e alguns para a próxima temporada, foram já contratados sete jogadores, com um custo global que ultrapassa os... 246 milhões de euros.