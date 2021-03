Benfica visa o Braga: "Pressões exercidas que são próprias de quem tem fraca memória"

Clube da Luz reagiu às declarações de António Salvador no final do jogo de domingo.

O Benfica recorreu esta segunda-feira à newsletter do clube para reagir às declarações de António Salvador no final do jogo com o Braga. O presidente dos arsenalistas deixou reparos à arbitragem de João Pinheiro, em particular no que toca ao lance da expulsão de Fransérgio.

"Venho aqui para dar um grito de revolta. Infelizmente, o que se passou aqui é que o jogo terminou aos 40 e poucos minutos. Não consigo descortinar, não consigo ver um jogador dos ditos três grandes no campeonato, em qualquer competição, que seja expulso da forma como foi o nosso jogador Fransérgio nas duas faltas que fez, e nas duas viu amarelo. Só consigo ver isto noutros clubes e nunca nos ditos três grandes", assinalou Salvador.

Ora, esta segunda-feira, o Benfica falou de "pressões exercidas" pelo emblema minhoto, que "só podem ser entendidas à luz da desilusão do resultado". "O Braga está a realizar uma temporada meritória e tem sido considerado por diversos observadores, e até pelo nosso treinador, inclusivamente, como 'um verdadeiro grande' do futebol português. Ontem [domingo], porém, os seus responsáveis tiveram dificuldade em aceitar a realidade com que se depararam: um adversário superior em todos os aspetos do jogo e que mereceu, sem a mais pequena dúvida, sair vencedor", começam por assinalar as águias, prosseguindo:

"As pressões exercidas pelo Braga, quer no intervalo, quer no final da partida (presenciadas pelas mais diversas autoridades), só podem ser entendidas à luz da desilusão do resultado. E também próprias de quem tem fraca memória e já não se recorda, por isso, do que aconteceu na jornada anterior", atirou o Benfica, numa alusão ao lance de grande penalidade de Ricardo Horta no jogo entre os bracarenses e o Famalicão, na 23.ª jornada.

No domingo, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, Salvador considerou mesmo que o Braga acabou vítima numa partida em que "estava muita coisa, muitos interesses" em jogo. "Percebo que em Portugal os lugares de cima estão sempre para os ditos três grandes e, infelizmente, isto vai ter que mudar. Eu sei que é muito milhão que está em jogo. Eu sei disso, mas é preciso que dentro do campo haja direito de igualdade nos critérios. Até considero que o João Pinheiro é um grande árbitro de futebol, será mesmo um dos melhores nos próximos anos, mas tenho que dizer que em 90 por cento dos jogos do Braga que ele apita..., o Braga acaba por ser prejudicado por ele como árbitro ou no VAR", acusou o dirigente, esperançado no começo de uma nova era. "Ainda bem que vem aí a centralização [dos direitos televisivos]. Os milhões vão começar a ser divididos por todos e aí o campeonato vai ser mais competitivo, acabando o mito dos três ditos grandes", referiu.