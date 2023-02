Benfica solicita esclarecimentos após detenção de 30 adeptos na Bélgica

A equipa do Benfica com os adeptos como pano de fundo

Incidente ocorreu antes do encontro dos oitavos de final da Champions.

O Benfica emitiu na tarde desta sexta-feira um comunicado, dando conta que irá pedir "esclarecimentos" sobre os motivos que levaram à atuação das autoridades belgas no centro de Bruges, antes do jogo da primeira mão dos oitavos de final da Champions, e que terminou com 30 adeptos detidos.

"O Sport Lisboa e Benfica vai solicitar junto das autoridades belgas esclarecimentos quanto aos motivos que levaram à atuação das forças de segurança no centro da cidade de Bruges horas antes da partida e que culminaram com a detenção de cerca de três dezenas de adeptos do Benfica", pode ler-se.

"O Sport Lisboa e Benfica agradece aos seus adeptos o apoio inexcedível demonstrado ao longo de mais esta vitoriosa jornada europeia", termina o texto.

As águias, recorde-se, venceram por 2-0 em casa do Club Brugge, golos de João Mário, de penálti, e David Neres.