Benfica elenca quatro lances em que diz ter sido prejudicado: "É demais!"

O Benfica voltou, esta sexta-feira, a fazer críticas à arbitragem dos jogos da equipa encarnada e elencou quatro lances em que, na opinião das águias, foi prejudicado.

"Somos os primeiros a ser exigentes com a equipa e seremos sempre os primeiros a exigir mais. Mas o atual contexto não nos deve inibir de denunciar o gritante prejuízo de que temos sido vítimas em função de más decisões de arbitragem. É demais!", escreve o emblema de Luz na newsletter diária.



"A lista seguinte inclui lances em que houve erro grosseiro a nível técnico ocorridos em partidas nas quais não vencemos. A possibilidade de recurso ao VAR agrava a ocorrência destes erros:



10.ª jornada: Estoril 1-1 Benfica - Gonçalo Ramos, aos 90', foi empurrado pelas costas e de seguida o infrator fez o golo do Estoril;



16.ª jornada: FC Porto 3-1 Benfica - Aos 34', Fábio Vieira joga a bola com o braço e de seguida faz o primeiro golo do FC Porto;



18.ª jornada: Benfica 1-1 Moreirense - O golo do Moreirense, aos 62', foi obtido com fora de jogo de Rafael Martins, que participa na jogada;



20.ª jornada: Benfica 1-2 Gil Vicente - Golo anulado ao Benfica sem qualquer razão aos 7' e penálti por assinalar contra o Gil Vicente aos 42' (falta sobre Otamendi)."

O Benfica refere que não há "justificação possível para a ocorrência de tantos erros evidentes" e que não cabe à arbitragem "acentuar" os problemas da equipa.

"Que fique claro: repudiamos eventuais benefícios, não é o que pretendemos. Pedimos somente respeito, sabendo que o erro fará sempre parte do jogo e que a tarefa de arbitrar um jogo de futebol é complicada. Não nos parece normal, no entanto, a sucessão inaceitável de erros em prejuízo do Sport Lisboa e Benfica", terminam os vermelhos e brancos.