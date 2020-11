Benfica anuncia que Darwin e Weigl testaram positivo à covid-19

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

O Benfica confirmou esta quinta-feira à noite que Darwin testou positivo à covid-19, anunciado que o alemão Weigl também teve um teste positivo ao novo coronavírus.

O jogador urugaio terá sido infetado durante o estágio com a seleção do Uruguai, que viveu nos últimos dias um surto significativo, mas a verdade é que o médio alemão manteve-se nas últimas semanas a treinar com o clube encarnado.

Com o caso de Darwin, são 13 os elementos da seleção do Uruguai com testes positivos, sete dos quais jogadores. Um deles é o avançado Luis Suárez, do Atlético Madrid.

Os resultados de Darwin terão sido conhecidos já em Portugal, segundo está a ser divulgado pela imprensa uruguaia.

Contas feitas, passam a ser quatro os casos de covid-19 no Benfica desde o início da pandemia, com Darwin e Weigl a passarem a figurar numa lista onde já estavam David Tavares (agora jogador do Moreirense) e Svilar,