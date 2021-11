Ator brasileiro publica foto com Jorge Jesus e sugere regresso do treinador ao Flamengo

Antônio Tebet brincou nas redes sociais ao publicar foto com o treinador benfiquista.

Não é novidade para ninguém que os adeptos do Flamengo sonham com o regresso de Jorge Jesus à Gávea. Após os gritos dos rubro-negros no Maracanã há poucos dias, esta terça-feira foi a vez do ator Antônio Tabet, conhecido pelas participações no Porta dos Fundos, endossar o pedido.

"Alguém sabe a data certinha do início do Brasileirão'2022? Estou a precisar redigir uma 'parada' aqui 'rapidão'", escreveu o humorista ao publicar uma fotografia com Jesus em encontro dos dois em Lisboa.

Jesus deixou, em 2019, marca bem gravada na história do Flamengo, ao erguer a Libertadores e o Brasileirão. Apesar do afeto que tem à equipa brasileira, o próprio treinador já deixou claro que o foco dele no momento é o Benfica.