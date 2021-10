Jorge Jesus: "Flamengo? O Benfica está no meu pensamento hoje, amanhã e todos os dias"

Jorge Jesus, treinador do Benfica, fez a antevisão ao encontro da décima jornada da Liga Bwin em casa do Estoril. A partida está agendada para as 19h00 de sábado.

Nos últimos dias, Renato Gaúcho tem sido muito contestado no Flamengo e há já quem peça o regresso de Jorge Jesus ao comando técnico do Mengão. Recentemente, um grupo de adeptos cantou mesmo pelo português, após a derrota frente ao Athletico Paranaense.

Esta sexta-feira, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Estoril, Jorge Jesus foi questionado sobre o tema, mas garantiu que só pensa no Benfica.

"O que é importante para mim é que sou o treinador do Benfica. Eu e o Benfica temos objetivos bem definidos, queremos conquistar títulos. Quero que a águia voe alto. O Benfica está no meu pensamento hoje, amanhã e todos os dias. Mas se fico satisfeito a ver um clube do qual eu já saí a acarinhar-me? Só se fosse insensível é que não ficava. Como não sou, é claro que são imagens que me tocam. Não admito regresso nenhum. A minha mala está sempre feita, porque o treinador vive de resultados. Não se pode ter um projeto definido, porque os resultados definem os momentos dos treinadores. Importante é o Benfica, sei bem o que quero. O futuro, não sei...", referiu.