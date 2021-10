Adeptos do Flamengo cantam por Jorge Jesus em contestação a Renato Gaúcho: vídeo

O Flamengo foi eliminado da Taça do Brasil pelo Athletico Paranaense, ao perder por 3-0 na segunda mão, e os adeptos do Mengão, agastados com a fase de maus resultados, contestaram o treinador Renato Gaúcho entoando um cântico da era Jorge Jesus. "Olé, olé, míster", ouviu-se nas bancadas do Maracanã. [veja o tweet abaixo]

A equipa carioca não venceu nenhum dos últimos quatro jogos - dois empates e duas derrotas. No campeonato ocupa o quarto lugar a 13 pontos do líder, mas com menos dois jogos, e vai disputar a final da Taça dos Libertadores, frente ao Palmeiras.