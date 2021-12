"Às vezes fazes uma jogada no treino e Jesus ofende-te, como se estivesse a julgar-te"

Pedrinho na Champions com a camisola do Shakhtar

Pedrinho, ex-Benfica, diz que faltou confiança no clube da Luz. Joga agora na Ucrânia.

Atualmente ao serviço do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, Pedrinho recordou, numa entrevista à "Gazeta Esportiva", os momentos difíceis que passou no Benfica, onde jogou na última temporada, sem grande fulgor.

"Passei um curto período no Benfica. O jogador precisa de confiança, poderia ser mais fácil pela língua. A adaptação foi rápida, mas por não ter as oportunidades, preferi buscar outra oportunidade. Aqui [no Shakhtar Donetsk] há muitos brasileiros que me ajudam. Claro que tem o frio, mas a adaptação acabou por ser rápida, tive uma sequência de jogos, confiança", afirmou o extremo.

O ex-Corinthians falou depois de forma pormenorizada sobre Jesus. "Desde que cheguei ao Benfica, nunca duvidei da forma técnica de Jorge Jesus, ele é muito bom. Mas a forma como ele trata as pessoas é determinante para o rendimento. Algumas pessoas lidam mais fácil. Alguns jogadores, com ele, acabam jogando sob pressão. Aqui o técnico do Shakhtar diz que é preciso ter o prazer de jogar, lá você tinha uma pressão para não errar. Ele [Jorge Jesus] não dá total liberdade para conversar", afirmou, acrescentando: "Às vezes fazes uma jogada no treino e ele ofende-te, como se estivesse a julgar-te, e você só quer ajudar. O jogador fica com medo de fazer. Você pensa: 'se fizer isso, ele já vai reclamar'. Chega um momento em que você não se sente confortável em campo. Há jogadores que sentem isso e não conseguem render."

Pedrinho, 23 anos, esteve em 31 jogos ao serviço do Benfica e fez um golo. No Shakhtar, esta época, leva quatro remates certeiros em 19 partidas.