APAF apresenta queixa ao CD contra Benfica, Jesus, Grimaldo e Otamendi

Em causa as críticas dos elementos encarnados e do clube contra a arbitragem de Artur Soares Dias no clássico com o FC Porto.

A APAF apresentou queixa ao Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) contra Jorge Jesus, o Benfica, Grimaldo e Otamendi.

Em causa estão as declarações do treinador do Benfica e as publicações do lateral-esquerdo e do central dos encarnados sobre a equipa de arbitragem liderada por Artur Soares Dias no clássico desta quinta-feira com o FC Porto, no Estádio da Luz, que terminou empatado a um golo.

O treinador do Benfica disse que "muitas decisões foram contra o Benfica" e considerou que a arbitragem "teve influência no resultado" e, no flash-interview da BTV, afirmou que "há pormenores em que sentimos para onde está a balança".

A participação aos jogadores do Benfica está relacionada com publicações feitas nas redes sociais como "vergonhoso, inacreditável" e "a mesma história de sempre... vergonhoso".

A queixa apresentada contra o Benfica tem a ver com a publicação da newsletter do clube onde é escrito que as águias foram "impedidas de ganhar". "O que ficou explícito em campo foi uma dualidade de critérios em matéria disciplinar, com um segundo amarelo perdoado aos 80 minutos a Pepe, seguido de uma anulação de uma jogada de golo. Uma dupla penalização para o Benfica, com influência no resultado. Nem amarelo, nem jogada de golo, quando já antes, em situações similares, o árbitro tinha deixado prosseguir a marcação da falta. A ausência de segundo amarelo é ainda mais incompreensível se tivermos em conta o lance da admoestação imposta a Weigl, logo na primeira parte", assinalou o Benfica, que sugeriu ainda a Soares Dias que deixe de arbitrar os clássicos entre as águias e os dragões.