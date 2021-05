Benfica quer que Soares Dias deixe de apitar jogos com o FC Porto: "Iniba-se desse encargo"

Clube da Luz diz ter sido "impedido de ganhar" no clássico e atira-se à arbitragem.

O Benfica recorreu esta sexta-feira ao boletim diário "News Benfica" para tecer duras críticas à arbitragem de Artur Soares Dias no clássico com o FC Porto (1-1), no qual o juiz reverteu duas grandes penalidades e anulou um golo das águias após indicação do VAR.

O clube da Luz pede ainda que Soares Dias deixei de dirigir os duelos com o FC Porto. "Desejamos a Artur Soares Dias as maiores felicidades no campeonato da Europa, mas se não consegue ser imparcial e se sente condicionado a apitar jogos do Benfica diante do FC Porto, à imagem do que aconteceu ontem e no passado, iniba-se desse encargo", atiram os encarnados na referida newsletter, que falam em dualidade de critérios.

"O que ficou explícito em campo foi uma dualidade de critérios em matéria disciplinar, com um segundo amarelo perdoado aos 80 minutos a Pepe, seguido de uma anulação de uma jogada de golo. Uma dupla penalização para o Benfica, com influência no resultado. Nem amarelo, nem jogada de golo, quando já antes, em situações similares, o árbitro tinha deixado prosseguir a marcação da falta. A ausência de segundo amarelo é ainda mais incompreensível se tivermos em conta o lance da admoestação imposta a Weigl, logo na primeira parte", remata o Benfica.

O encontro entre os rivais terminou empatado a uma bola, deixando o FC Porto com quatro pontos de vantagem sobre as águias na luta pelo acesso direto à fase de grupos da Liga dos Campeões 2021/22.