António Silva aponta ao Mundial: "Tem tudo para ser o futuro central da Seleção"

É já na próxima quinta-feira que Fernando Santos irá revelar os 26 jogadores eleitos para participar no Mundial do Catar e, nos corredores da Luz, há a forte convicção de que o central será chamado. O desempenho irrepreensível na Liga dos Campeões, onde mediu forças com jogadores como Messi, Neymar, Mbappé, Vlahovic, entre outros, todos com presença garantida na próxima edição do evento de seleções mais mediático do Mundo, abrem-lhe as portas da equipa das Quinas.

Fernando Santos terá a última palavra, mas o treinador que o lançou no futebol profissional, numa partida frente ao Mafra, não ficaria surpreendido com a chamada do central.