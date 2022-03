SAD do Benfica anuncia prejuízo de 31,7 milhões de euros

Adeptos do Benfic

Anúncio feito esta terça-feira à CMVM

A SAD do Benfica anunciou, esta terça-feira, um prejuízo de mais 31 milhões de euros no primeiro semestre de 2021/22,. O dado faz parte do documento enviado à CMVM.

A sociedade desportiva do clube encarnado apresentou um resultado líquido negativo de €31,7 milhões, valor que é explicado com a diminuição de €69,4 milhões nas transações dos direitos de atletas no primeiro semestre.

A passagem da equipa de futebol aos oitavos de final da Liga dos Campeões e o regresso do público aos estádios é, por outra lado, apresentado para que os rendimentos, sem as vendas de jogadores, tenham sido de 95,9 milhões, um aumento em relação aos 53, 5 milhões ao primeiro semestre de 2020/21.

No total, há um acentuada descida nos rendimentos, - foram apresentados 102,6 milhões - é anunciado um decréscimo de 24 por cento, um dado influenciado pela venda de Rúben Dias ao Manchester City (€68 milhões)

Por último, o passivo foi reduzido em 9,8 milhões de euros.