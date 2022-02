Bruno Paixão, antigo árbitro que é suspeito de ter sido subornado pelo Benfica na sequência do processo "Saco Azul", deu uma entrevista à CNN, este domingo.

Consegue descansar os sócios e adeptos do Benfica sobre algo que tenha acontecido no passado? Alguma vez, a pedido de alguém do Benfica ou relacionado com o Benfica, foi aliciado? "Nunca na minha carreira um elemento do Benfica me pediu algo de negativo."

Nem por interposta pessoa? "Nada."

Nem para prejudicar outros? "Nada."

Conhece pessoalmente Luís Filipe Vieira? "No ambiente de jogos."

E de outros elementos do Benfica? "Fui árbitro do Rui Costa e muito recentemente cruzei-me com ele no âmbito das minhas funções no Casa Pia. E como árbitro também me cruzei com ele porque circulava na área técnica."

Tem a mesma avaliação do seu trabalho sobre arbitragens em que se diz ter favorecido? "Não. Foram arbitragens normais. Todos os clubes que dirigi, e era a minha perspetiva sempre, nunca havia clube Benfica ou Sporting. Era o clube A contra o clube B. Nomes pouco pesavam na minha cabeça. Estava focado na minha tarefa e em arbitrar bem. Tinha má imprensa e que tinha de fazer tudo ao meu alcance para estar bem."

Má imprensa justifica tudo? "Má imprensa começou tudo no Campomaiorense-FC Porto. Criou impacto muito negativo. Esse jogo foi vítima do sorteio. Se houvesse nomeação não queria estar naquele jogo."

Que idade tinha? "24/25 anos. Não tinha experiência. Uma semana antes tinha tido um jogo muito complicado em Freamunde, saí com escolta policial, estive 20 minutos no terreno de jogo para ir para o balneário, para sair das instalações tive de sair dentro do carro da polícia, tive o carro danificado. Não estava em condições emocionais para estar naquele jogo."

Recorda-se quando voltou a apitar o FC Porto? "Salvo erro foi um Marítimo-FC Porto. O treinador do FC Porto era Octávio Machado. Lembro-me de estar a aquecer e ele, que é de Palmela, me ter cumprimentado."

MP diz que o Benfica pagou quase 2M à empresa de José Bernardes e aparece o seu nome no processo. Pode sair daqui e ir diretamente à PJ e entregar todos os documentos e saber que está inocente? "É quando quiserem. Amanhã às 8h00/9h00 deixo lá este equipamento e documentos todos [presumivelmente, recibos de pagamentos]. Uma coisa consigo fazer, provar o que tenho, não consigo provar é o que não tenho."

A sua empresa faturou 197 mil euros. Quem faturou? "É sobre o artigo da Sábado. Confirmo. De 2015 a 2018. A dada altura da minha vida restruturei a minha parte financeira. O dinheiro do futebol era recebido a recibo verde com retenção na fonte de 25% e mais pagamento de segurança social. Depois passei a ter contabilidade organizada. Esses valores correspondem a quatro épocas, ganhava uma média de 50 mil a 55 mil euros da Liga, mais jogos da Federação e mais outros negócios que possa ter tido. Também sou mediador de seguros. Os valores estão certos."