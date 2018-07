Guerra no Belenenses continua: clube cria equipa para os distritais

Clube e SAD continuam em litígio

A direção do Belenenses (clube) anunciou a criação de uma equipa de futebol sénior que vai disputar os distritais da AF Lisboa. Em comunicado divulgado este domingo, os azuis do Restelo lembraram que o acordo com a SAD que impedia a criação de uma equipa sénior no clube chegou ao fim e apontou num projeto com o objetivo de subir à I Liga.

"Tendo terminado o protocolo entre o Clube e a SAD que impedia a criação de uma equipa sénior do Clube de Futebol "Os Belenenses", informamos os associados e simpatizantes do CFB que está, desde quinta-feira, dia 5 de julho, oficialmente registada na FPF uma equipa de Futebol Sénior do Clube de Futebol "Os Belenenses" cuja gestão será feita exclusivamente pelo Clube. Esta equipa deverá arrancar na 1.ª Divisão da Associação de Futebol de Lisboa, ou seja, no terceiro escalão distrital", escreveu a direção do Belenenses.

"Como foi explicado e debatido entre os sócios presentes na Assembleia Geral ocorrida no passado dia 28 de junho, o projeto desportivo para a equipa profissional do Clube de Futebol "Os Belenenses" passa pelo seu regresso à I Liga no espaço de cinco temporadas, o que implica a subida de divisão consecutiva - da 1.ª divisão da AFL até à Pro Nacional, passando pelo Campeonato de Portugal, pela Liga de Honra e, por fim, pelo regresso ao nosso lugar", pode ler-se no comunicado.

"Este projeto terá por base preferencial a formação de excelência do Clube de Futebol "Os Belenenses", cujo trabalho se destina a projetar um plantel a longo prazo. Em breve, serão anunciados e apresentados o diretor desportivo, a equipa técnica, a equipa médica, os jogadores, os novos equipamentos, bem como toda a restante estrutura e o conjunto dos patrocinadores", referiu.

No comunicado, o clube deixou ainda várias farpas à SAD. "A par disso, tornou-se evidente que a SAD que fundámos deixou de ser representativa do Clube de Futebol "Os Belenenses", dos nossos valores e da vontade expressa pelos nossos sócios em AG. Desta forma, e face às várias manifestações que nos têm chegado, cabe-nos tranquilizar os sócios e simpatizantes do Clube de Futebol "Os Belenenses", informando-os, bem como ao país, de que o Clube está a trabalhar de forma afincada, através de várias iniciativas, no sentido de impedir qualquer confusão de identidade entre o Clube de Futebol "Os Belenenses" e a SAD, que é gerida de forma unilateral e desrespeitando as normas legais societárias pela empresa privada Codecity Sports Management", acrescentou a direção do clube.

"Naturalmente, essas iniciativas não produzem efeitos imediatos, tão pouco devem ser debatidas no espaço público, de modo a não perturbar o seu normal funcionamento. Está, no entanto, em marcha o resultado de um trabalho minucioso, que por certo contribuirá para que o futebol da Codecity, que desertou do Restelo e abandonou a nossa história, não mais possa ser confundido com o Clube de Futebol "Os Belenenses". O facto de a Codecity, que abandonou o Mundo Belenense, continuar a utilizar o nosso nome e símbolo, constitui um forte prejuízo de imagem e, consequentemente, causa danos reputacionais muito elevados ao Clube de Futebol "Os Belenenses" o que, caso não seja corrigido, implicará a responsabilização civil de todas as entidades que o permitirem e fomentarem", avisou o clube lisboeta.