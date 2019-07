Belenenses a negociar dupla do Benfica: os nomes e os moldes do negócio

Dois jogadores estão referenciados pelo treinador belenense, Silas, ele que assistiu a vários jogos da equipa B e dos sub-23 dos encarnados na temporada passada .

Simón Ramírez e Edi Semedo podem ser os próximos reforços do Belenenses. Os dois jogadores pertencem aos quadros do Benfica, clube com qual a SAD belenense tem boas relações e já encetou negociações para contratar estes jovens em definitivo, mas com as águias a ficarem com uma percentagem numa futura transferência. Esta é uma dupla referenciada pelo treinador Silas, ele que assistiu a vários jogos da equipa B e dos sub-23 encarnados durante a temporada passada.

Com 20 anos, Simón Ramírez é chileno, mas já está em Portugal desde 2016. Começou nos juniores benfiquistas, representou a equipa B e, mais recentemente, os sub-23. Caso se concretizes a transferência, o defesa vai reforçar uma posição carenciada no plantel liderado por Silas, que já viu partir neste defeso Diogo Viana e Sagna.

Já Edi Semedo, também com 20 anos, é um ponta de lança, que pode derivar para as alas. Na época passada, realizou 26 jogos pelos sub-23 benfiquistas e três pela equipa B.

No passado recente, vários jogadores têm chegado ao Belenenses provenientes do Benfica e outros fizeram o caminho inverso. Por exemplo, na temporada transata, os azuis do Jamor receberam Dálcio por empréstimo. Simón Ramírez e Edi Semedo podem ser os próximos reforços belenenses vindos dos encarnados.